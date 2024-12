Voici ce que devient Chantal Baril

Voici le synopsis officiel de Passez au salon:

La famille Ostiguy est propriétaire depuis trois générations du seul salon funéraire de son petit village natal et dont la relève s'avère… plus compliquée que prévu. À la suite d'un événement qui viendra bouleverser le quotidien de tous, Paulette, matriarche septuagénaire, aussi aimante que contrôlante, doit repousser sa retraite ensoleillée à Pompano Beach, au très grand désespoir de son amoureux Raynald, le temps de faire de ses deux fils des entrepreneurs de pompes funèbres potables. Le premier fils, Daniel, véritable virtuose de la dépouille, selon ses dires, voudrait être seul aux commandes, mais il n'a pas les aptitudes sociales pour le faire. Et le deuxième fils, Luc, ex-joueur de hockey professionnel maintenant ruiné, déprimé et largement endetté, possède le charisme requis, mais n'en a aucune envie. Ils seront entourés d'Estelle, la fleuriste ésotérique et flamme inavouée de Daniel, et de Camille, la stagiaire en thanatologie très motivée.

Outre Chantal Baril, la comédie mettra en vedette Jean-Michel Anctil, Louis-Philippe Dandenault et Roger Léger.