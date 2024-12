Jean-Michel Anctil: voyez l’accueil que sa blonde lui réservait à son retour de la jungle

On a récemment appris qui sont les 10 nouveaux campeurs de l’émission Sortez-moi d’ici et on est tombés de notre chaise!

Animée par Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin, l’émission réunit 10 personnalités adorées du public, qui vivront dans la jungle pendant quelques semaines. Une saison qui promet d’être intense et dynamique.

Découvrir la liste