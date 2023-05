Première apparition publique pour Sonny Caouette de 2Frères et cette comédienne!

Qui est l'heureuse élue? Elle s'appelle Maya Hegetschweiler et elle a 20 ans!

Les amoureux, qui se sont rencontrés sur Facebook, sont en couple depuis janvier dernier.

«C’est à la fin décembre que je me suis décidé à lui écrire sur Facebook. J’avais vu passer son visage sur le réseau social et je la trouvais très jolie. En fouillant sur sa page, je suis tombé sur une vidéo d’elle interprétant une chanson d’Ed Sheeran, qu’elle avait enregistrée pour le cinquième anniversaire du décès de son père. Maya chante incroyablement bien. J’avais laissé un commentaire sous cette vidéo, et c’est ainsi qu’on est entrés en contact.», dévoile Sonny au Échos Vedettes.

Il ajoute: «Maya travaille pour le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal. De plus, elle joue au théâtre et fait de la surimpression vocale. Ensemble, on s’amuse à enregistrer des chansons dans le studio que j’ai à la maison. On adore faire ça! On n’a toutefois pas de projets musicaux concrets ensemble!»

Le chanteur, qui a récemment vendu sa maison de Sherbrooke, a déménagé afin d'être plus prêt de sa conjointe:

«Je suis installé à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, alors qu’elle est à Longueuil, à l’entrée du pont Jacques-Cartier. Ça me prend environ une heure et demie pour aller voir ma blonde. Pour moi, ce n’est pas loin! Par ailleurs, Maya nous accompagnera en tournée ici et là. On pourra ainsi passer plus de temps ensemble!»

Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! On vous envoie beaucoup d'amour!