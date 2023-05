Première de Jérémy Demay: Les couples à l'honneur sur le tapis rouge!

Naturel

Dans ce 3e one-man-show (après Ça arrête pu d’bien aller et Vivant), Jérémy s’amuse à aller dans des zones plus personnelles et étonnera assurément par un contenu délicieusement audacieux qu’on ne lui soupçonnait pas… Avec une franchise à la fois désarmante mais ô combien hilarante, Jérémy se dévoile comme jamais avec de nombreuses confessions sur lui, sa vie et sa famille en exploitant le côté comique de situations qu’il a vécues. Avec Naturel, on retrouve sur scène un Jérémy toujours aussi énergique, charismatique et vif d’esprit qui tisse dès le départ un lien naturel avec le public. Avec son talent unique, Jérémy Demay réussit à la fois à faire rire à gorge déployée et à toucher droit au cœur, tout ça pour le grand plaisir de tous!

