Céline Dion reçoit une distinction pour sa reprise de ce grand succès

Parmi les autres reprises marquantes enregistrées par Céline Dion au fil des ans, on compte I Drove All Night de Cyndi Lauper, The Power of Love de Jennifer Rush The Show Must Go On de Queen et All By Myself d'Eric Carmen.

On vous invite à réentendre la version originale de Wicked Game de Chris Isaak accompagnée du clip officiel dans la vidéo ci-dessous: