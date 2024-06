Céline Dion ovationnée lors du concert de Hauser à Las Vegas

Lundi soir, une foule de vedettes se sont donné rendez-vous pour la première du très attendu documentaire Je suis: Céline Dion. Tandis que la célèbre chanteuse assistait à une projection à New York avec son fils René-Charles, les personnalités locales ont souhaité lui rendre un hommage chaleureux à Montréal. Cette soirée, chargée d'émotions et animée par Sonia Benezra, a eu lieu au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Sur le tapis rouge de la soirée, on a pu croiser plusieurs têtes connues, dont la célèbre famille de Céline Dion (avec Claudette Dion, toujours aux premières loges, évidemment).

Lors de la première, on a aussi croisé: Luc Plamondon, Paul Piché, Denise Robert, Nathalie Simard, Gisèle Lullaby, Clodine Desrochers, Gabrielle Marion, Christine Morency, Jean-Philippe Dion, Ima, Trudy Simoneau, Jeanick Fournier, Marie-Claude Savard, Sophie Grenier, le populaire chier Tika the Iggy, Ingrid Falaise, Jean Airoldi, Zoé Duval, Martine St-Clair, Geneviève Borne, Josélito Michaud, Luc Langevin, Hugo Proulx, Marie-Claude Barrette, plusieurs drag queens portant des tenues inspirées de celles de Céline Dion, Mario Dumont, les Grandes Crues, Messmer, Math Duff, Kim Clavel, Cary Tauben et plusieurs autres.

Voyez toutes les photos du tapis rouge!