Céline Dion révèle être malade depuis plus de 15 ans

«C'était pendant le Taking Chances World Tour. J'étais en Allemagne. J'ai dit à mon assistant et à mon équipe: je ne sais pas si je pourrai faire le spectacle. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et tout ça. J'étais vraiment, vraiment apeurée. Et plus je paniquais, plus j'avais des spasmes... Alors je suis montée sur scène, bien sûr.», explique Céline Dion.

La superstar ajoute qu'elle et ses musiciens ont ensuite choisi de changer la tonalité des chansons pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Mais Céline admet que ces premiers symptômes ont été très difficiles pour elle, car «elle n'était plus en contrôle, et elle veut être en contrôle».