Malade, Adèle doit annuler plusieurs spectacles importants

Les fans d'Adele, bien que déçus, ont largement manifesté leur soutien à la chanteuse sur les réseaux sociaux, comprenant la nécessité de ce choix difficile pour préserver sa santé et sa voix. Les détails concernant le report des dates et les arrangements pour les détenteurs de billets seront probablement communiqués ultérieurement, alors que l'industrie musicale et les spectateurs attendent avec impatience le retour en force de l'une de ses plus grandes voix.

