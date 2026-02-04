C'est ELLE, la célèbre actrice qui débarque dans STAT!

Il est possible d'avoir un aperçu de ce que nous réserve la comédienne dans STAT dans l'Extra d'ICI Tou.tv, où l'épisode du 24 février vient d'être déposé.

En voici le résumé officiel:

«La condition de Siméon continue de soulever de vives inquiétudes. Au poste de police, Auguste doit répondre aux questions d’Alexis. Ses parents se disputent sur le parti qu’il devrait prendre.»

Rappelons que Dorothée Berryman joue présentement dans Mea Culpa. Nous l'avons également vue récemment dans Avant le crash, où elle jouait la mère de François Lecompte, personnage haut en couleur joué par Émile Proulx-Cloutier.