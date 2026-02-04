C'est ELLE, la célèbre actrice qui débarque dans STAT!

Début du contenu principal.
On devra attendre trois longues semaines avant le retour de STAT.
Comme vous le savez, la série médicale fait relâche pendant les Olympiques d'hiver 2026. Le prochain épisode sera ainsi diffusé le 24 février prochain.
Ce sera à ce moment qu'on pourra découvrir la suite de l'histoire de Siméon, et qu'on aura droit à de nouvelles intrigues.
Parmi celles-ci, on comptera l'arrivée d'une nouvelle patiente à l'hôpital Saint-Vincent.
Cette dernière sera campée par une actrice adorée du public: Dorothée Berryman!
Il est possible d'avoir un aperçu de ce que nous réserve la comédienne dans STAT dans l'Extra d'ICI Tou.tv, où l'épisode du 24 février vient d'être déposé.
En voici le résumé officiel:
«La condition de Siméon continue de soulever de vives inquiétudes. Au poste de police, Auguste doit répondre aux questions d’Alexis. Ses parents se disputent sur le parti qu’il devrait prendre.»
Rappelons que Dorothée Berryman joue présentement dans Mea Culpa. Nous l'avons également vue récemment dans Avant le crash, où elle jouait la mère de François Lecompte, personnage haut en couleur joué par Émile Proulx-Cloutier.
Mardi dernier, l'épisode de STAT a brisé le coeur de plusieurs téléspectacteur.
Siméon (Benjamin Gratton) a finalement ouvert les yeux après plusieurs semaines dans le coma. À la toute fin de l’épisode, le jeune garçon se réveille, mais son état laisse présager de lourdes séquelles.
La mère de Benjamin Gratton, Patricia Paquin, était d’ailleurs présente sur le plateau lors du tournage de cette scène marquante, accompagnée de ses deux autres enfants, Florence et Gabriel.