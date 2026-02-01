Sur le plateau de STAT, Julie Perreault réserve une surprise émouvante à Benjamin Gratton pour son anniversaire

Au mois d’octobre dernier, le jeune comédien Benjamin Gratton, que l’on peut voir dans la populaire série STAT, a célébré son anniversaire d’une façon bien spéciale: directement sur le plateau de tournage!

Pour souligner l’occasion, la réalisatrice Julie Perreault et toute l’équipe de la production lui avaient préparé une surprise des plus émouvantes!!!

C’est sur la page Facebook Le monde de Benjamin que Benjamin et son père, Mathieu Gratton, ont récemment partagé des images de ce moment touchant survenu en octobre dernier.