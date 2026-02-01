Sur le plateau de STAT, Julie Perreault réserve une surprise émouvante à Benjamin Gratton pour son anniversaire

Début du contenu principal.
Au mois d’octobre dernier, le jeune comédien Benjamin Gratton, que l’on peut voir dans la populaire série STAT, a célébré son anniversaire d’une façon bien spéciale: directement sur le plateau de tournage!
Pour souligner l’occasion, la réalisatrice Julie Perreault et toute l’équipe de la production lui avaient préparé une surprise des plus émouvantes!!!
C’est sur la page Facebook Le monde de Benjamin que Benjamin et son père, Mathieu Gratton, ont récemment partagé des images de ce moment touchant survenu en octobre dernier.
Le fier papa a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas possible de publier la vidéo plus tôt, puisqu’elle révélait un élément important de l’intrigue de la série à ce moment-là. La séquence aurait pu gâcher un moment clé pour les téléspectateurs!
Ce dimanche 1er février, père et fils ont finalement pu dévoiler la vidéo tant attendue! Dans les images, on voit la réalisatrice Julie Perreault arriver avec un gâteau pour surprendre Benjamin, pendant que toute l’équipe se met à chanter « Bonne fête ». Le jeune acteur, visiblement ému, ne cache pas sa joie devant cette attention particulière!
Nul doute, les comédiens de STAT ont des liens tissés serrés!
Dans le reste de la vidéo, Benjamin en profite aussi pour raconter quelques anecdotes de tournage. Il explique notamment comment il se sentait lors des scènes où il devait rester immobile avec un tube dans la bouche, ainsi que celles qu’il aimait un peu moins, surtout quand il devait être couvert de faux sang!
Mathieu Gratton a accompagné la publication d’un message touchant:
« Évidemment, quand cette vidéo a été tournée, on n’a pas pu la diffuser tout de suite car ça aurait dévoilé un gros punch de STAT, celui de l’incendie et de Benjamin à l’hôpital.
Quand je regarde cette vidéo, je suis jaloux. Ça a vraiment l’air cool d’être entouré d’autant de gens qui nous apprécient autant. Il est chanceux de vivre ça et moi je me pince chaque jour pour être sûr que c’est la réalité. Quelle belle gang et quelle belle aventure pour Benjamin. »
Une belle preuve que derrière les caméras se cache une véritable famille de télévision!
Vous aimerez aussi: