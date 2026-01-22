STAT: rencontrez les deux bébés qui partagent le rôle du petit Maurice

C’est fait: le petit Maurice a enfin obtenu son congé de l’hôpital dans la série STAT.

Un moment qui a toutefois complètement déstabilisé son nouveau papa, Daniel Laramé (Bruno Marcil) . On sent qu’il est pris au dépourvu à l’idée de ramener son fils à la maison, surtout en laissant derrière lui Isabelle (Geneviève Schmidt), toujours au chevet de Siméon (Benjamin Gratton), dont l’état demeure préoccupant après l’incendie.

Secret de tournage: saviez-vous que bébé Maurice est interprété par… des jumeaux?