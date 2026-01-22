STAT: rencontrez les deux bébés qui partagent le rôle du petit Maurice

Début du contenu principal.
C’est fait: le petit Maurice a enfin obtenu son congé de l’hôpital dans la série STAT.
Un moment qui a toutefois complètement déstabilisé son nouveau papa, Daniel Laramé (Bruno Marcil) . On sent qu’il est pris au dépourvu à l’idée de ramener son fils à la maison, surtout en laissant derrière lui Isabelle (Geneviève Schmidt), toujours au chevet de Siméon (Benjamin Gratton), dont l’état demeure préoccupant après l’incendie.
Secret de tournage: saviez-vous que bébé Maurice est interprété par… des jumeaux?
Sur les médias sociaux de l’agence Kaboom, on apprend que le rôle du petit Maurice est interprété en alternance par deux bébés: Arnaud et Charles.
Un choix courant en télévision, puisque les journées de tournage peuvent être longues. Faire appel à des jumeaux permet d’assurer le confort des bébés, tout en maintenant une belle continuité à l’écran.
Alors qu’il se préparait à quitter l’hôpital avec le petit Maurice, Daniel, accompagné d’une infirmière, attachait le bébé dans son siège d’auto. Une scène qui n’a pas échappé aux téléspectateurs, plusieurs ayant remarqué que les sangles semblaient mal positionnées, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité.
Dans le groupe Facebook Sécurité en siège d’auto, un membre a d’ailleurs partagé une capture de la scène en mentionnant que la production devrait faire appel à un technicien en sécurité de l’enfant passager (TSEP) afin de s’assurer que les bonnes pratiques soient respectées à l’écran.
Pour connaître la suite, il faudra être à l’écoute d’ICI Télé les mardis, dès 20 h.
