Isabelle Brouillette de STAT dévoile avoir combattu un cancer rare

À la suite de son diagnostic, Isabelle Brouillette a dû subir une lourde intervention chirurgicale. On lui a retiré le nez ainsi qu’une partie de sa bouche. Depuis deux mois, elle porte une épithèse, soit une prothèse nasale conçue sur mesure. Cinq dents lui ont également été retirées et son palais n’a pas été reconstruit. Elle doit donc porter un appareil buccal pour pouvoir s’alimenter et parler.

Après son opération, elle a également dû suivre deux mois de radiothérapie, des traitements très intenses qui ont brûlé sa langue ainsi que ses glandes lacrymales et salivaires.

La comédienne a aussi partagé des photos bouleversantes de son parcours de reconstruction sur Instagram.

