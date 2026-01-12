Isabelle Brouillette de STAT dévoile avoir combattu un cancer rare

Début du contenu principal.
Isabelle Brouillette, qu'on a vue dans le rôle de Julie Faubert dans STAT, a révélé en entrevue avec La Presse avoir traversé une épreuve bouleversante: elle a été diagnostiquée d’un cancer très rare, celui du septum nasal.
À la journaliste Josée Lapointe, elle confie avoir reçu ce diagnostic en novembre 2024, un moment qui a tout fait basculer: «tu tombes dans un gouffre. Tu te dis : c’est terminé. J’ai une maladie qui va peut-être prendre ma vie, mais si je survis, elle va me prendre mon travail»
À la suite de son diagnostic, Isabelle Brouillette a dû subir une lourde intervention chirurgicale. On lui a retiré le nez ainsi qu’une partie de sa bouche. Depuis deux mois, elle porte une épithèse, soit une prothèse nasale conçue sur mesure. Cinq dents lui ont également été retirées et son palais n’a pas été reconstruit. Elle doit donc porter un appareil buccal pour pouvoir s’alimenter et parler.
Après son opération, elle a également dû suivre deux mois de radiothérapie, des traitements très intenses qui ont brûlé sa langue ainsi que ses glandes lacrymales et salivaires.
La comédienne a aussi partagé des photos bouleversantes de son parcours de reconstruction sur Instagram.
Cliquez ici pour lire l'article complet de La Presse.
Cliquez sur les flèches au centre de l’image pour voir toutes les photos.
La comédienne retrouvera bientôt la scène. Elle jouera dans la pièce Changer de vie à La Licorne, du 20 janvier au 6 mars.
Quelques jours plus tard, elle se rendra à Ottawa pour présenter Visages au Centre national des arts, du 19 au 28 mars, avant de poursuivre les représentations à l’Espace Go, du 14 avril au 9 mai.
On souhaite un excellent retour à Isabelle sur les planches et on espère la voir très bientôt dans nos écrans.
