Voici pourquoi Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont pris la pose avec d’adorables chiots

Début du contenu principal.
Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont été envahis de chiots Mira pour une excellente raison dans les dernières heures!
Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez effectivement peut-être vu passer leurs jolis minois aux côtés d’adorables labradors arborant leurs petits foulards rouges.
Non, les amoureux n’ont pas tout à coup décidé d’adopter 6 chiens de l’organisme, c’est que Patricia Paquin les a «utilisés» pour annoncer une excellente nouvelle: elle animera le tout premier bal Mira, le 23 avril prochain.
Dans une vidéo déposée sur Instagram, la principale intéressée a expliqué le but derrière ce grand rassemblement.
C’est possible que la présence des adorables pitous vous déconcentre lors de votre écoute, donc sentez-vous à l’aise de faire rejouer l’extrait plus d’une fois. ;)
Louis-François Marcotte a lui aussi profité de cette belle collaboration entre sa femme et l’organisme pour faire le plein de calins avec les chiots adorables!
Sachant que d’amener un chien mira jusqu’à un bénéficiaire coûte 35 000$, le but est donc de rassembler 500 invités pour amasser 550 000 $ pour former de nouveaux duos.
Pour tous les détails sur la première édition de cet événement ou pour donner, vous pouvez visiter le site bal.mira.ca.
Vous aimerez aussi: