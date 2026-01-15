Voici pourquoi Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont pris la pose avec d’adorables chiots

Non, les amoureux n’ont pas tout à coup décidé d’adopter 6 chiens de l’organisme, c’est que Patricia Paquin les a «utilisés» pour annoncer une excellente nouvelle: elle animera le tout premier bal Mira, le 23 avril prochain.

Dans une vidéo déposée sur Instagram, la principale intéressée a expliqué le but derrière ce grand rassemblement.

C’est possible que la présence des adorables pitous vous déconcentre lors de votre écoute, donc sentez-vous à l’aise de faire rejouer l’extrait plus d’une fois. ;)