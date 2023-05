Avant le crash: c'est ELLE, l'actrice connue qui jouera la mère d'Émile Proulx-Cloutier

On a hâte de retrouver l'actrice à l'écran! On a hâte de voir comment la mère de François se comportera avec son fils en plein divorce...

Voici le synopsis de la deuxième saison d'Avant le crash :

Tous tentent de se rebâtir à leur façon. Quelle direction chacun prendra pour retrouver une certaine harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle? Referont-ils les mêmes erreurs? Pourront-ils réparer leurs erreurs du passé et se pardonner? Alors qu’Evelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier) sont au cœur d’un divorce houleux, que Vincent (Benoit Drouin-Germain) a disparu et que Patrick (Mani Soleymanou) et Marie-Michèle (Myriam Fournier) s’efforcent à faire fonctionner un nouveau modèle familial, Marc-André (Éric Bruneau) semble être celui qui se relève le mieux du crash. N’ayant plus Dominique (Marie-France Marcotte) et François dans les pattes, Evelyne et Marc-André forment désormais l’équipe gagnante chez Olstrom, au grand bonheur de Taschereau (Pier Paquette)… mais pour encore combien de temps?