Caroline Néron nous montre sa routine de mise en beauté... en voiture

En route vers un événement prévu à Gatineau, Caroline Néron a donné un petit cours pour reproduire son look bonne mine pour lequel elle n’utilise aucun fond de teint!

Poudre bronzante, contouring simple, blush, petite ombre à paupières, crayon brun autour des yeux... Un processus super simple pour lequel elle n’utilise presque pas d’accessoires.

Pour vous aussi assister à son petit crash course et adopter le style naturel et féminin de Caroline Néron, même lorsque vous êtes pressés entre deux rendez-vous, suivez son tutoriel!