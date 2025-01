Caroline Néron et sa fille brillent au clair de lune en Guadeloupe

Caroline Néron et sa fille sont en voyage et les publications nous donnent envie de prendre un billet pour la Guadeloupe.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Depuis une semaine la petite famille Néron se trouve en Guadeloupe plus précisément à La Toubana Hôtel et spa situé à Sainte-Anne et les images qui ont été partagées laissent croire à un espace paradisiaque.

On a pu voir, sur le compte Instagram de Caroline Néron, de magnifiques publications de la plage où l'eau est d'un beau bleu clair et le sable presque blanc.