Après les vibrateurs, Caroline Néron révèle qu'elle oeuvre dans un domaine surprenant

Caroline Néron a dévoilé le secret derrière la belle et longue chevelure qu’elle arbore dans les tournages de la prochaine saison d’Un gars, une fille.

C’est sur son compte Instagram que la comédienne et femme d’affaires a effectivement déposé des images des coulisses, nous permettant de voir plusieurs comédiens à l’action!

Ceux qui connaissent bien l’artiste talentueuse auront d’ailleurs remarqué que ses cheveux sont plus longs qu’à l’habitude. Eh bien, vous n’êtes pas fou: elle a fait appel à son coiffeur Gaël Betts qui lui a posé des extensions d’un blond parfait. Pour vrai, on y voit que du feu et on dirait réellement ses cheveux.

Voir la vidéo.

