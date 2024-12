Voyez le majestueux sapin de Noël de Caroline Néron

Caroline Néron a transformé son salon pour les Fêtes et dévoile le résultat avec ses milliers d'abonnés sur Instagram.

La femme d'affaires et comédienne a installé un immense sapin de Noël dans le coin de la salle de séjour. Cet emplacement stratégique rend le décor encore plus féérique: c'est juste à côté du foyer, et les guirlandes de lumières se reflètent dans la grande fenêtre!

Voici le somptueux arbre de Noël de Caroline Néron: