Bonsoir bonsoir!: Découvrez les premiers invités de la 8e saison!

Pour lancer cette huitième saison en beauté, c’est Marie-Claude Barrette qui prendra temporairement le relais de Jean-Philippe Wauthier à l’animation. Et elle ne sera pas en reste avec une brochette d’invités bien connue du public: Véronique Cloutier brisera la glace lundi, suivie de Gildor Roy mardi, Charles Lafortune mercredi et Sara Dufour jeudi. Des discussions animées, des confidences et de belles surprises sont à prévoir dès cette première semaine!

De nouvelles figures font également leur entrée parmi les collaborateurs, notamment Anne-Marie Withenshaw, qui rejoint une équipe déjà bien garnie. Aux côtés de personnalités comme Alexandre Aussant, Jessica Barker, Sonia Benezra, Suzie Bouchard, Simon Boulerice, Pierre Brassard, Mégan Brouillard, France D’Amour, Michelle Desrochers, Catherine Ethier, Jean-Sébastien Girard, Élise Guilbault, Léane Labrèche-Dor, Kim Lévesque-Lizotte, Mariana Mazza, Marie-Chantal Perron, Nathalie Petrowski, Phil Roy, David Savard et Danny St-Pierre, elle contribuera à faire de chaque émission un moment unique rempli de surprises et de rires.