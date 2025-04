Voici qui a été éliminé ce soir à Survivor Québec

Durant le conseil de tribu, Frédérique était très émotive: «Ça fait juste 5 jours qu’on est là, mais on dirait qu’à Survivor, une journée équivaut à trois tellement qu’on se couche tard et qu’on se lève tôt. J’ai l’impression que ça fait 15 jours que je suis avec ces gens-là, qu’on partage des choses exceptionnelles. Là, c’est difficile. Je n’ose même pas croire plus tard ce que ça va être. Ce n’est pas évident de gérer tout ça.»

Il est difficile de croire qu’après ce discours émouvant, Frédérique a dû éteindre sa flamme.