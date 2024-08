Caroline Néron dévoile ses prouesses de nage synchronisée

Caroline Néron nous a offert un spectacle digne du lac des cygnes et on adore!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est dans l'étendu d'eau derrière chez elle que Caroline Néron s'est prise pour une olympienne en nous offrant un moment de natation artistique presque surprenant.

À la blague, la comédienne à avoué s'être inspirée des Jeux olympiques de Paris qui ont lieu présentement et on a bien ri.

On a eu la chance d'être témoin de son aisance aquatique particulière. La tête sous l'eau et les jambes dans les airs ne semblaient pas être un problème du tout. L'agilité de l'entrepreneure a dû en surprendre plus d'un.

On a adoré assister à cet instant digne d'une médaille!

