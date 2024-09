Emanuelle et Caroline Néron s’ouvrent sur le tournage de cette scène extrême

De son côté, Emanuelle a souligné que c'était un beau rôle et qu'elle avait aimé tourner les scènes plus difficiles.

«J'ai toujours été fan des rôles lourds à jouer, parce que je trouve que c'est les meilleures émotions et que c'est là que je peux me démarquer. [...] C'était la première scène que j'ai tournée et j'aimais aussi mettre des cris, mettre des sons et ça mettait vraiment de l'émotion que ça me faisait pleurer moi-même.»