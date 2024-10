Caroline Néron dévoile les premières images de son nouveau rôle «jouissif»

La collecte, qui met en lumière un aspect méconnu du monde du crime, celui des collecteurs de dettes, sera disponible dès demain en exclusivité pour les abonnés du Illico+.

Elle est portée par une distribution de choix, puisque, en plus de Caroline Néron, Claude Legault et Guy Nadon, elle compte Chanel Mings, Alexandre Nachi, Pierre-Paul Alain, Loic Oliviera et Bobby Beshro.