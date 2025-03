Finale de STAT: Samantha Fins partage sa réaction stupéfaite

Nous sommes à un mois de la fin de la troisième saison de STAT.

Les acteurs ont reçu le dernier épisode, et ils semblent croire qu’il va encore une fois surprendre les fans. On se souvient que l'épisode de mi-saison s’était terminée par la mort de Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard) et de Philippe Dupéré (Patrick Labbé)

Est-ce qu’un nouveau personnage pourrait disparaître? C’est ce que laisse croire la réaction de Samantha Fins, celle qui interprète Audrey, la cheffe infirmière.