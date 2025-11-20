Sous le chaud soleil du Brésil, Valérie Plante et son conjoint ont renouvelé leurs vœux

Début du contenu principal.
Valérie Plante profite pleinement de son départ de la mairie de Montréal. Après huit ans à la tête de la métropole, elle a choisi de s’offrir une escapade au soleil du Brésil avec son conjoint.
Valérie Plante et son amoureux des 28 dernières années ont profité de leur voyage pour renouveler leurs vœux de mariage. Le couple s’était uni une première fois il y a 20 ans, alors qu’ils étaient déjà parents d’Émile et que Valérie était enceinte de leur deuxième garçon, Gaël.
Après des années particulièrement chargées, l’ancienne mairesse a décidé de redemander la main de son partenaire, Pierre-Antoine Harvey.
Dans la publication, elle écrit:
Valérie Plante a quitté la mairie de Montréal après avoir rencontré la nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrada. Les deux femmes ont partagé un moment à l’hôtel de ville afin d’assurer une transition harmonieuse. Voici quelques images de cette rencontre marquante :