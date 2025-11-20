Sous le chaud soleil du Brésil, Valérie Plante et son conjoint ont renouvelé leurs vœux

Valérie Plante et son amoureux des 28 dernières années ont profité de leur voyage pour renouveler leurs vœux de mariage. Le couple s’était uni une première fois il y a 20 ans, alors qu’ils étaient déjà parents d’Émile et que Valérie était enceinte de leur deuxième garçon, Gaël.

Après des années particulièrement chargées, l’ancienne mairesse a décidé de redemander la main de son partenaire, Pierre-Antoine Harvey.

Dans la publication, elle écrit: