Marie-Josée Gauvin: «J'ai chez nous la gomme d'Anne Dorval autographiée»

Début du contenu principal.
Le podcast Pop Pop Balado de Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge nous permet d'entendre une foule d'histoires et de potins sur la culture populaire d'ici et d'ailleurs. On a aussi droit à des confidences croustillantes de la part des deux animateurs, qui ne cachent pas leur admiration sans bornes pour les artistes qu'ils aiment.
Cette semaine, Marie-Josée Gauvin a confié être une immense fan d'Anne Dorval. L'actrice est sa collègue à l'émission Quel talent!, elle a donc la chance de la côtoyer sur le plateau.
D'ailleurs, l'animatrice a conservé un item étonnant appartenant à Anne Dorval lors d'un tournage: sa vieille gomme à mâcher!
Voici la drôle d'anecdote de Marie-Josée Gauvin, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous:
C'est tellement drôle! Auriez-vous l'audace de conserver une vieille gomme d'une personnalité que vous admirez?
En plus d'avoir fait cette confession, Marie-Josée Gauvin a dévoilé ladite gomme d'Anne Dorval autographiée dans sa story Instagram:
En passant, la référence de Marie-Josée Gauvin lorsqu'elle parle d'Adele se trouve dans une vidéo juste ici.
L'interprète de Someone Like You conservé une gomme à mâcher recrachée par Céline Dion lors de son passage à l'émission de James Corden aux États-Unis... et elle l'a faite encadrer!
Au cours des tournages des deux saisons de Quel talent!, nous avons eu la chance de rencontrer les juges Anne Dorval, Marie-Mai, Serge Denoncourt, Rachid Badouri ainsi que l'animatrice Marie-Josée Gauvin.
Vous allez voir, leur complicité est aussi grande en coulisses qu'à l'écran. Voici quelques moments ludiques filmés avec ces vedettes de Noovo:
En terminant, Marie-Josée Gauvin nous confiait récemment qu'elle adore animer cette compétition télévisée, particulièrement pour les rencontres enrichissantes qu'elle fait sur le plateau.
L'animatrice affirme d'ailleurs que ce sont les candidats qui lui donnent envie de se dépasser au quotidien:
Ne manquez pas Quel talent! du lundi au jeudi à 19h30 sur les ondes de Noovo.
Si vous n'avez pas encore regardé la saison actuelle, sachez qu'on se situe à l'étape des repêchages. Vous pouvez réécouter tous les épisodes juste ici.
Vous aimerez aussi: