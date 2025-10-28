Marie-Josée Gauvin: «J'ai chez nous la gomme d'Anne Dorval autographiée»

Le podcast Pop Pop Balado de Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge nous permet d'entendre une foule d'histoires et de potins sur la culture populaire d'ici et d'ailleurs. On a aussi droit à des confidences croustillantes de la part des deux animateurs, qui ne cachent pas leur admiration sans bornes pour les artistes qu'ils aiment.

Cette semaine, Marie-Josée Gauvin a confié être une immense fan d'Anne Dorval. L'actrice est sa collègue à l'émission Quel talent!, elle a donc la chance de la côtoyer sur le plateau.

D'ailleurs, l'animatrice a conservé un item étonnant appartenant à Anne Dorval lors d'un tournage: sa vieille gomme à mâcher!

Voici la drôle d'anecdote de Marie-Josée Gauvin, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous: