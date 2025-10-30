Ce photographe des stars partage d’époustouflantes photos de Valérie Plante

Début du contenu principal.
Le photographe Bertrand Exertier, connu pour photographier plusieurs vedettes, a partagé une série de photos réalisées avec la mairesse de Montréal Valérie Plante. Voyez les splendides images dans le carrousel ci-dessous.
La séance a eu lieu le 8 octobre dernier, au sommet de l'hôtel InterContinental de Montréal. Dans sa publication, l'artiste remercie Valérie Plante pour ses huit années au service de la métropole.
De nombreux internautes ont pris le temps de réagir aux superbes clichés:
«Vraiment une belle série de photos.»
«J'aime tellement ces photos!»
«Magnifique!»
«Quelle femme!»
«La reine de Montréal!»
«Très belles photos en effet!», a même écrit l'homme d'affaires Nicolas Duvernois.
D'autres ont profité de l'occasion pour envoyer quelques pointes à la mairesse sortante. On a pu y lire des réactions comme: «Le seul endroit où il n'y a pas de trafic», ou encore: «Des pistes cyclables dur les toits?»
La série de photos s'intilule Valérie Plante au sommet de Montréal. Voilà une belle façon pour la femme politique de souligner son départ dans quelques jours. Vous pouvez d'ailleurs réécouter son entrevue accordée à nos collègues de Noovo Info qui marque la fin de son mandat.
