Audrey de Survivor Québec devient collaboratrice de Sébastien Diaz

Audrey Morissette, révélée au public grâce à Survivor Québec, fera un retour ponctuel sur nos écrans au cours des prochaines semaines.
Elle se joint à l’équipe de On va se le dire, l’émission animée par Sébastien Diaz sur ICI Télé.
Dans une publication Instagram, la plus traître des fidèles a révélé qu’elle participera à l’émission à titre d’invitée spontanée. Elle y abordera divers sujets d’actualité qui la touchent particulièrement.
Lors de sa première apparition, le mercredi 10 septembre à 16 h, elle discutera notamment de l’interdiction des téléphones cellulaires et de l’importance de l’achat local.
Elle sera très bien entourée puisque Patrice Michaud, Régis Labeaume, MC Gilles et Isabelle Racicot seront également chroniqueurs à l’émission de ce soir.
Aux côtés de Sébastien Diaz, l’équipe aborde l’actualité de façon divertissante, tout en y ajoutant une touche sociopop unique.
Pour ne rien manquer de ce nouveau projet d’Audrey, soyez à l’écoute d’ICI Télé à 16h.
