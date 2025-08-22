Sébastien Diaz aurait pu être en couple avec cette chanteuse célèbre

Début du contenu principal.
Sébastien Diaz a révélé une anecdote surprenante lors de son récent passage à l’émission Sucré Salé avec Mélanie Maynard. Avant de former l’un des couples les plus aimés du Québec avec Bianca Gervais, il a partagé un souper avec une chanteuse bien connue du public: Cœur de pirate.
À l’époque, l’auteure-compositrice-interprète venait tout juste de lancer son tout premier album.
Alors qu'il est accompagné de sa fille Liv, le réalisateur et animateur a dévoilé ce secret bien garder.
«En fait, là, je peux le dire aujourd'hui: la date juste avant celle de Bianca, je suis allé souper avec Cœur de Pirate. Ça, je ne l'ai jamais dit. Avec Béatrice Martin, qui commençait. Elle venait de sortir son premier album, puis moi je l'avais croisée. Je savais même pas sa musique. On avait eu du fun.»
Finalement, il explique que ça n'a pas cliqué entre eux, et il a poursuivi sa route avec la belle Bianca.
Dans un autre segment publié sur les médias sociaux de l'émission, Sébastien confie que ce type de commentaires le suit depuis plusieurs années. Déjà à l’école, il s’interrogeait sur sa relation avec la masculinité.
«Pis c'est au secondaire, j'étais le dernier à choisir au football, au basket, pis tout ça. [...] Pendant vraiment, longtemps j'étais comme : c'est quoi d'abord la masculinité ? OK, mais t'sais, pis j'suis attiré par les filles, pas par les gars, fait que j'étais comme. Pis là, en vieillissant, à un moment donné, tu t'en sacres de tout ça, je pense.»
Mélanie Maynard, avec une pointe d’humour, ajoute: «Pis tu t'es quand même ramassé avec la plus belle fille de l'UDA.»
Ce à quoi Sébastien répond avec le sourire: «J'ai toujours dit que c'est la tronche qui finit avec la cheerleader de l'équipe, de t'sais, un peu là. Mais avec un cerveau, évidemment. Mais avec la plus belle fille de l'école, c'est fou, là.»
