Sébastien Diaz affirme s’être marié quatre fois

Alors que l'animateur lui demandait s’il envisageait de renouveler ses vœux, l’animateur et réalisateur a répondu avec humour :

«On l’a fait plusieurs fois… malheureusement!», laissant entendre que ces cérémonies improvisées sont devenues une tradition bien à eux.

Le couple a d’abord célébré un mariage plus classique, entouré de leur famille. Mais estimant ne pas avoir pleinement profité de cette journée, ils ont choisi de revivre le moment à leur façon, en toute intimité. «Un an après, on a dit : pourquoi on part pas juste les deux à Vegas? On va boire du champagne, on fait l’amour dans le désert… et tout ça a été fait.», a-t-il raconté avec le sourire.