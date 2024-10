Voici ce que devient Francine Ruel

Francine Ruel est de retour avec un tout nouveau projet!

Cette fois-ci, l'autrice et comédienne présente le livre Mon père est un pigeon voyageur. Il s'agit d'un ouvrage biographique dans lequel elle parle de son enfance et de son adolescence avec un père absent. À travers les pages, Francine Ruel fera un pont entre la jeune fille qu'elle était et la femme qu'elle est devenue.

Dans une vidéo publiée par la maison d'éditions Libre Expression, la célèbre Québécoise nous lit un passage de son récit.

Voici le touchant extrait, qui vous donnera certainement envie de plonger dans le nouveau livre de Francine Ruel: