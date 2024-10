Voici pourquoi David Laflèche et Marie-Mai sont montés sur scène ensemble

C’est par une publication sur le compte Instagram de David Laflèche qu’on apprend que Marie-Mai était l’invitée surprise du chanteur!

David et Marie-Mai ont été en couple et sont les parents de la belle Gisèle. Depuis quelques mois, les ex-conjoints travaillent sur des projets ensemble. Malgré leur séparation passée, ce duo prouve une fois de plus que la musique transcende les histoires personnelles, réunissant leurs talents pour créer quelque chose d’unique.