Anick Dumontet annonce qu'elle s'est fiancée à New York

Anick Dumontet a annoncé une formidable nouvelle à ses dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui: elle est fiancée!
Le nouvel amoureux de l'animatrice a profité de leur séjour à New York, en décembre dernier, pour lui demander sa main. Et elle a dit oui!
Avec une photo de sa superbe bague devant le coucher de soleil à Manhattan, Anick Dumontet explique qu'elle et son conjoint ont voulu savourer la nouvelle entre eux avant de l'annoncer publiquement. Voici la publication de la star québécoise:
«And just like that…"Et c’est ainsi que, quelque part en décembre dernier, entre le ciel de New York et une coupe de champagne, mon amoureux m’a offert la plus belle des surprises!" Un moment précieux gardé juste pour nous… et maintenant partagé avec amour»
On adore la référence à Sex And The City!
Soulignons également la grosseur du diamant de sa bague de fiançailles, qui saura certainement attirer notre attention lorsqu'on retrouvera Anick Dumontet à la télévision.
En juin 2025, lors de la grande première médiatique de la comédie musicale Chicago à l’Espace St-Denis, Anick Dumontet nous a confirmé qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie.
Elle a préféré garder le mystère sur son identité, mais elle a précisé qu’il ne fait pas partie du monde artistique.