Anick Dumontet annonce qu'elle s'est fiancée à New York

Anick Dumontet a annoncé une formidable nouvelle à ses dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui: elle est fiancée!

Le nouvel amoureux de l'animatrice a profité de leur séjour à New York, en décembre dernier, pour lui demander sa main. Et elle a dit oui!

Avec une photo de sa superbe bague devant le coucher de soleil à Manhattan, Anick Dumontet explique qu'elle et son conjoint ont voulu savourer la nouvelle entre eux avant de l'annoncer publiquement. Voici la publication de la star québécoise: