Anick Dumontet répond sans détour à un commentaire sur son poids

Anick Dumontet a dénoncé un internaute qui lui a envoyé une remarque déplacée, cette semaine sur Instagram.
Ce détracteur a fait un commentaire à la fois inutile et blessant sur le poids de l'animatrice.
Anick Dumontet ne s'est pas gênée pour lui répondre directement, sous son commentaire. Elle a ensuite partagé une capture d'écran de leur échange sur Instagram en présentant l'internaute comme le «champion du jour».
Voici la publication en question:
«Mon Champion de jour!
Bravo Dominic, passe une belle journée!»
Dans la section des commentaires, une fan d'Anick Dumontet lui suggère de ne pas répondre aux commentaires négatifs des gens. La vedette lui a répondu ceci:
«Un moment donné faut répondre… ça fait des centaines de commentaires que je laisse passer. Aujourd’hui j’ai décidé de répondre!»
Toujours sous la publication Instagram, de nombreuses femmes applaudissent le geste de l'animatrice et lui disent qu'elle lui a très bien répondu. On est bien d'accord!
Anick Dumontet n’est plus un cœur à prendre et elle rayonne de bonheur!
L'été dernier, lors de la grande première médiatique de la comédie musicale Chicago à l’Espace St-Denis, Anick Dumontet a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient depuis un moment: elle est bel et bien en couple!
L’animatrice de La roue de fortune assistait à l’événement accompagnée de son nouvel amoureux, bien qu’elle ait choisi de ne pas poser à ses côtés sur le tapis rouge (elle a plutôt pris la pose avec son ami Maxence Garneau).
