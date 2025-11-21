Anick Dumontet répond sans détour à un commentaire sur son poids

Anick Dumontet a dénoncé un internaute qui lui a envoyé une remarque déplacée, cette semaine sur Instagram.

Ce détracteur a fait un commentaire à la fois inutile et blessant sur le poids de l'animatrice.

Anick Dumontet ne s'est pas gênée pour lui répondre directement, sous son commentaire. Elle a ensuite partagé une capture d'écran de leur échange sur Instagram en présentant l'internaute comme le «champion du jour».

Voici la publication en question: