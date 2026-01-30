Voyez de superbes photos de Ludivine Reding et son amoureux

Début du contenu principal.
Ludivine Reding sera la vedette du prochain épisode de En direct de l’univers. Celle que le public a découverte dans la série Fugueuse prendra place sur la célèbre pastille tournante de France Beaudoin pour une soirée remplie de surprises.
Il n’est d’ailleurs pas impossible que son amoureux des dernières années fasse une apparition au cours de l’émission.
L’amoureux de Ludivine Reding, Antoine Bibeau-Lafrance, est comptable agréé, et le couple file le parfait amour depuis bientôt sept ans.
Grands amateurs de voyage, ils sillonnent autant le Québec que plusieurs destinations à l’international. Ils partagent d’ailleurs régulièrement des photos de leurs escapades sur les réseaux sociaux… de quoi faire rêver!
Au fil de leurs voyages, les amoureux se sont souvent arrêtés aux Îles-de-la-Madeleine, où ils ont partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Des images qui font rêver et qui mettent en lumière la comédienne Ludivine Reding, que l’on peut actuellement voir dans la série STAT
Bien que le couple demeure très discret sur sa vie privée, Ludivine partage tout de même à l’occasion quelques photos en compagnie de son amoureux, Antoine.
Ludivine Reding et Antoine Bibeau-Lafrance ont fait une apparition publique remarquée en 2022, lors de la première du spectacle Kooza du Cirque du Soleil, marquant ainsi leur premier tapis rouge en tant que couple.
Pour découvrir l’univers musical de Ludivine Reding, rendez-vous sur les ondes d’ICI Télé le samedi 31 janvier à 19 h.
