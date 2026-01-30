Voyez de superbes photos de Ludivine Reding et son amoureux

Ludivine Reding sera la vedette du prochain épisode de En direct de l’univers. Celle que le public a découverte dans la série Fugueuse prendra place sur la célèbre pastille tournante de France Beaudoin pour une soirée remplie de surprises.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que son amoureux des dernières années fasse une apparition au cours de l’émission.