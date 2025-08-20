Voici TOUT ce qu’on sait sur la nouvelle saison de STAT

Début du contenu principal.
La quatrième saison de STAT s’apprête à débuter ce mercredi 10 septembre.
Les fans cherchent déjà des indices sur ce qui les attend. On sait que l’action reprendra quelques heures seulement après l’attaque survenue à l’hôpital St-Vincent, menée par Élyse Béland (Amélie Grenier) et Justine Rousseau (Sharon Ibgui), en révolte contre un système de santé qu’elles jugent défaillant.
Une nouvelle bande-annonce diffusée sur les ondes d’ICI Télé donne un avant-goût captivant de ce qui attend les téléspectateurs. On y aperçoit Claude Coupal (Caroline Néron), bâillonnée et attachée à l’arrière d’un véhicule. Rappelons que la directrice avait été enlevée lors de l’attaque à l’hôpital, dans la finale de la dernière saison. On entend également sa voix au téléphone, s’adressant à Pascal (Normand D’Amour). Est-ce qu'il pourrait lui venir en aide?
Dans la bande-annonce, on apprend qu’aucun membre du personnel de l’hôpital n’a été gravement blessé… sauf Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), qui a été sauvagement agressé. Emmanuelle (Suzanne Clément) de son côté, sera interrogée par les policiers, mais aussi vue aux côtés de Laurent, veillant sur lui. Elle lui viendra en aide, mais une question demeure: survivra-t-il à cette violente attaque?
On se demande aussi quels membres du personnel feront leur retour à l’hôpital, puisque plusieurs avaient remis leur démission en appui à Laurent Lamy. La bande-annonce révèle également que Pascal a repris son poste de DSP… mais pourra-t-il le conserver dans un climat aussi instable?
Pour obtenir les réponses à toutes nos questions, il faudra être au rendez-vous le 9 septembre à 20 h pour le grand retour de STAT.
Vous aimerez aussi: