Voici TOUT ce qu’on sait sur la nouvelle saison de STAT

Une nouvelle bande-annonce diffusée sur les ondes d’ICI Télé donne un avant-goût captivant de ce qui attend les téléspectateurs. On y aperçoit Claude Coupal (Caroline Néron), bâillonnée et attachée à l’arrière d’un véhicule. Rappelons que la directrice avait été enlevée lors de l’attaque à l’hôpital, dans la finale de la dernière saison. On entend également sa voix au téléphone, s’adressant à Pascal (Normand D’Amour). Est-ce qu'il pourrait lui venir en aide?