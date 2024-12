Cet acteur de STAT rejoint Alain Zouvi dans ce nouveau projet!

Cette oeuvre de Reginald Rose datant des années 50 raconte l'histoire d'un jury de 12 hommes qui doit décider du sort d’un jeune homme accusé d’homicide. La preuve et les faits réunis contre lui sont accablants. Le verdict semble évident. Pourtant, un membre du jury n’est pas convaincu et a le courage et la détermination de prendre position, d’aller au-delà des apparences et des préjugés.

On nous promet une pièce remplie d'humanité qui nous tiendra au bout de notre siège du début à la fin.

12 hommes en colère, une pièce mise en scène par Alain Zouvi à voir partout au Québec à compter du 26 août 2025.