30 ans plus tard, les vedettes de «4 et demi...» recréent l'affiche!

Alerte à la nostalgie: les deux comédiens principaux de 4 et demi... ont recréé leur fameuse photo de couple!

On vous en parlait il y a deux semaines, les acteurs de la série culte seront réunis aux Enfants de la télé à l'occasion du 30e anniversaire de l'émission. Et cet épisode réunissant Robert Brouillette, Lynda Johnson, Isabelle Brossard et Alain Zouvi sera présenté ce soir à ICI Télé!

Afin de nous titiller un peu, l'animateur André Robitaille a publié l'affiche de l'époque de 4 et demi... sur Instagram. Il a ensuite dévoilé la «version 2024». Voici la photo souvenir placée côte à côte avec celle recréée 30 ans plus tard sur le plateau des Enfants de la télé: