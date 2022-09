France Castel de retour en musique 48 ans plus tard!

« Finalement, on a mis de vrais instruments, et on le sort! [...] C’est une carte de visite, une espèce de bilan en chansons. Et on verra si je fais des shows ensuite! »

France Castel a ajouté que son disque sortira en copies physiques et sera bientôt disponibles partout. Une façon formidable de redécouvrir la voix de celle qu'on voit dans nos télévisions depuis des décennies!

Rappelons que la star a lancé 5 albums entre 1972 et 1976. Son disque éponyme, France Castel (1973), avait été lancé en français et en anglais.