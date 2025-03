Après STAT, Benjamin Gratton pourrait jouer dans une nouvelle série!

Voici une petite tranche de vie! C'est à ça que ça ressemble quand ma blonde est pas à la maison... J'aime tellement mon rôle de Papa. Idéalement, dans la vie, ma blonde serait très riche et moi je serais père à la maison... mais avec de l'argent de poche :) Bref... Vous allez voir de plus en plus Leonard car la relation avec Benjamin évolue à grande vitesse! Bonne journée tout le monde! Merci de nous suivre! xxx _____________________________________ Présenté par: Benny & Co.