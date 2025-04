France Beaudoin surmonte son vertige pour une grande occasion

«Je vous l’ai-tu dit que j’ai le vertige, moi, dans la vie? On voulait juste vous annoncer une belle et grande nouvelle. On a la confirmation qu’on est renouvelés! Pour une 17e saison alors, “cue bulle”!», a-t-elle lancé d’en haut, visiblement très heureuse.

France Beaudoin en a profité pour remercier chaleureusement son équipe, soulignant le travail de chacun et l’engagement de tous qui permet à En direct de l’univers d'attirer des miliers de téléspectateurs le samedi soir.

«C’est grâce à chacun de vos talents et tout le cœur et tout le temps que vous mettez là-dedans. Aussi, que le public soit encore là, et encore plus et plus, 17 ans plus tard. C’est assez formidable. Alors bravo, bravo, bravo!»

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo complète et la surprise de l'équipe.