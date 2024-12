Olivier de Survivor Québec a eu une bien mauvaise surprise à l’approche des Fêtes

Nous avons discuté avec Olivier à ce sujet, et il nous a dit qu'il était toujours en attente d'un verdict de la banque à savoir s'il pourra être remboursé. S'il n'est pas indemnisé, il lancera une campagne GoFundMe.

L'artiste peintre de Survivor Québec, saison 2 ajoute qu'il veut à tout prix éviter qu'il y ait d'autres victimes de ces vols scrupuleux, et c'est pourquoi il a choisi d'en parler:

«Mon intention en partageant mon histoire n’est pas d’attaquer la banque, puisque je suis toujours sous enquête et j’ai encore des chances de gagner ma cause et d’être dédommagé. Je partage vraiment pour sensibiliser les gens parce que moi, je n’avais jamais entendu parler de ce genre d’histoire et j’aurais aimé avoir été sensibilisé d’avance.»