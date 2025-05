Véro et Louis prennent parole: «J’ai de la misère à trouver les mots»

«J'ai de la misère à trouver les mots. Il s'est passé de quoi. Vraiment au-delà, au-delà, au-delà de nos espérances. [...] Le party a vraiment pogné, les gens sont debout, chantent, dansent, filment... Il y a des gens de tous les âges. On aime toujours nos projets. On se dit tout le temps que si on le fait c'est parce qu'on y croît et qu'on trouve ça bon. Mais là, j'ai pogné de quoi à quel point les gens ont aimé ça et je veux remercier le public qui était là hier», déclare la célèbre animatrice.

Véro en profite également pour remercier ceux qui ont déjà leurs billets pour l'une des 13 autres représentations, et invitent ceux qui hésitent encore à acheter leurs places dès aujourd'hui!