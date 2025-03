Véronique Cloutier annonce la nouvelle que les fans de Zénith attendaient tous

Déjà repêchée de justesse pour la finale par le public, l’autrice-compositrice-interprète a prouvé qu’elle avait toute sa place sur la scène de Zénith. En rappel, elle a offert Ça va bien de Kathleen, un clin d'œil rafraîchissant et rassembleur.

Les autres finalistes n’ont pas démérité, offrant des prestations riches en émotion et en puissance vocale. Frédérike Bédard (Boomers), Rita Baga (Y), Audrey-Louise Beauséjour (Z) et Virginie Cummins (X) ont toutes livré des numéros impressionnants, confirmant une fois de plus la qualité artistique exceptionnelle de cette compétition.