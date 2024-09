Rafaëlle Roy dévoile son nouveau projet

Avec ces images, on comprend que leur podcast sera un doux mélange de confort, de nostalgie et de glamour.

Dans un communiqué émis aux médias, Rafaëlle Roy nous donne un peu plus de détails sur ce qui attend les auditeurs de R.A.F. (Rien à foutre):

«Avec R.A.F., on souhaite offrir aux auditeurs une fenêtre authentique sur les moments les plus personnels de nos invités. C'est une occasion unique de plonger dans leurs souvenirs et de découvrir les histoires qui les ont façonnés.»

Le premier épisode sera disponible dès jeudi le 19 septembre sur YouTube.