Éléonore Lagacé lance son tout premier album bien entourée!

À 27 ans, Éléonore Lagacé a déjà une carrière bien remplie avec ses participations à des comédies musicales comme Grease, Footloose et Hair (2023), en plus de ses apparitions dans des émissions comme La Voix, Zénith, et Big Brother Célébrités. Mais son album Brûlez-moi vive, c’est sa vision, son projet personnel, celui dont elle rêvait depuis toujours!

Depuis sa victoire à Zénith en 2023, Éléonore ne fait que rayonner encore plus dans le coeur du public. Et le show ne fait que commencer! En plus de sa tournée Zénith qui s’arrêtera dans quatre villes du Québec dès le 29 mai, on pourra la retrouver sur scène dans la comédie musicale Peter Pan à Montréal en décembre 2025 et à Québec à l'été 2026. D’ici là, elle enflammera les scènes, notamment au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville le 2 mai et au Cabaret d’Albert de Valleyfield le 18 septembre.