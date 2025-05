Voici ce qu’on a pensé du spectacle de l’émission Zénith avec Véronique Cloutier

Pour le dernier numéro de la première partie, les artistes ont la chance d’interpréter une dernière chanson qu’ils auraient aimé faire à l’émission. C’est un beau clin d'œil aux différentes étapes de la compétition de Zénith.

Les gars offrent aussi un numéro digne des plus grands groupes de musique, et même chose pour les filles. Ils et elles font lever et danser la foule sans soucis.