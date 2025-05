Alex Nevsky teste des trucs contre les allergies et ça ne se passe pas comme prévu

C'est une façon bien originale de passer le tracteur à gazon.

Son deuxième truc est tout aussi inusité, il suggère aux gens allergiques de s'exposer au pollen pour tenter de tranquillement se désensibiliser.

Les mains avec un bouquet de pissenlits, il se frotte les fleurs dans le visage et sa réaction est intense. Il se met à éternuer et on sent dans sa voix qu'il est très congestionné.

Cliquez sur le bouton jouer pour voir son astuce: