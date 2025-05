Zénith: Une première éclatante pour LA soirée musicale de l’été avec Véronique Cloutier

Avec un band en direct, une mise en scène flamboyante et une énergie contagieuse, Zénith Le Spectacle a réussi à recréer la magie de l’émission… et même à la dépasser!

Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Nicolas et Joël de Survivor Québec, Chloée Deblois, Félix-Antoine Tremblay, Élyse Marquis et Alice Déry, Naadei Lyonnais, Neev, Fred-Éric Salvail, Audrey-Louise Beauséjour, Raphaëlle et Delphine Morissette, Amélie B. Simard, Luc Langevin, Jean Airoldi, Clodine Desrochers et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!