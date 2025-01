Barnev à Big Brother Célébrités: 7 choses que vous ne saviez pas

1. Barnev a bien mal dormi pendant son aventure

Martin s’exprimait dans son sommeil.

Selon Barnev, il arrivait aussi que Martin se réveille en pleine nuit sans adresser la parole à quiconque.

Il y a aussi Danick, qui se levait la nuit pour lire... mais aussi pour mener des recherches dans la maison.

«Danick pendant la nuit, il peut se réveiller pis il fait semblant qu’il lit. Mais, il cherche quelque chose dans la maison. Il est très sneaky. Moi, en étant patron, j’ai vu des trucs pas mal spécial.

Pendant la nuit, il s’est réveillé et... François aussi, il se réveille pendant la nuit, vers 4h le matin. Ils ne savaient pas que l’autre allait marcher dans la cuisine. Ils se sont surpris tellement qu’ils ont hurlé. Et moi, ça m’a réveillé et je suis allé voir c’était quoi! C’était juste qu'ils cherchaient quelque chose et ils se sont fait surprendre.»